Schon wieder keine Dschungelcamp-Anfrage für Ingo! Dabei würde sich der Schwiegertochter gesucht-Kultstar so gerne ein einziges Mal im TV-Busch beweisen. Schon vor zwei Jahren beteuerte er im Promiflash-Interview, dass es sein größter Traum sei, nach Down Under zu fliegen. Doch trotz mehrfacher Kontaktaufnahme scheinen ihn die Macher nicht in der Lagerfeuer-Crew aufnehmen zu wollen – schließlich steht er auch in diesem Jahr nicht auf der bisherigen Teilnehmerliste.

"Ich würde da auch freiwillig reingehen. Da hab ich richtig Bock drauf", versicherte Ingo 2017 gegenüber Promiflash. Obwohl die Zeit im australischen Urwald ordentlich an die Substanz gehen kann, sehe sich der 29-Jährige bereit für die Erfahrung der Superlative: "So Essens-Challenges, damit hätte ich kein Problem. Vielleicht schon eher mit der Höhe oder wenn's so Fitness-Aufgaben sind, ich bin ja nicht gerade der Schnellste." Doch genau das mache für Ingo den Reiz aus: "Ich würde auf jeden Fall mein Bestes geben und gucken, wo meine Grenzen sind."

Vor einigen Monaten traf Promiflash erneut auf den Düsseldorfer – und auch da schien die Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" noch nicht ganz vom Tisch zu sein. "Das Dschungelcamp will mich anscheinend nicht haben. Ich habe da schon ein paar Mal angerufen, ein paar E-Mails hingeschickt", verriet er. Doch woran könnte es liegen, dass man Ingo offenbar ständig abblitzen lässt?

Für den baldigen Ehemann gab's auf diese Frage nur eine mögliche Antwort: "Ich mache eben nicht bei so anderen komischen Sendungen wie 'Bachelor' mit." Außerdem sei er "nicht Achter oder Zehnter" bei DSDS geworden. "Anscheinend muss man da erst mal mitmachen, um ins Dschungelcamp zu kommen", resümierte Ingo.

Promiflash Ingo im Oktober 2017

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Ingo in April 2019

Promiflash Ingo und sein Verlobte Annika, Juni 2019

Facebook / Ingo und Annika Fanpage "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im August 2019



