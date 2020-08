Seit wenigen Augenblicken ist bekannt: Aaron Koenigs zieht heute Abend nachträglich in den Promi Big Brother-Container! Eine ziemliche Herausforderung, schließlich muss er ganz besonders in die Vollen gehen, um als Nachzügler die Herzen der Zuschauer im Sturm zu erobern. Ob ihm das gelingt? Seine ehemaligen Prince Charming-Kollegen sind sich jedenfalls sicher: Aaron wird nicht nur die Sympathien des Publikums, sondern am Ende vielleicht auch den Sieg in der Tasche haben!

"Ich wusste es, Aarons Handy ist schon seit zehn Tagen aus, ich wusste ja, wie gerne er zu Promi BB wollte", antwortet Sam Dylan (29) auf Nachfrage von Promiflash und beteuert, er freue sich sehr für seinen Ex-Konkurrenten. "Ich bin gespannt, wie die Bewohner ihn aufnehmen, die setzen ja gerne Nachzügler auf die Nominierungsliste, mit dem Argument: 'Ist als letzter eingezogen.' Ich hoffe trotzdem, dass er sich durchsetzen kann. Und ich sehe Aaron auf jeden Fall im Finale." Auch Martin Angelo ist überzeugt, dass Aaron punkten wird: "Ich bin mir sicher, dass er sehr viele positive Vibes mitreinbringt und ich glaube sogar, dass er große Chancen hat, das Ding durch seine offene, fröhliche und vor allem authentische Art zu gewinnen."

Dominic Smith sieht Aaron ebenfalls auf dem Siegertreppchen: "Sollte er der Aaron im Haus sein, den ich kenne und sehr schätze, stehen seine Chancen echt gut, das Ding zu rocken und als Gewinner das Haus zu verlassen." Seiner Stimme könne sich der Blondschopf gewiss sein: "Ich wünsche meinem kleinen Sonnenschein von ganzem Herzen nur das Allerbeste und eine tolle sowie aufregende Zeit."

