Das dürfte eines der letzten Fotos von Lea Micheles (33) Babybauch sein! Ende April wurde es schöne Gewissheit: Die Glee-Darstellerin und ihr Partner Zandy Reich erwarten ihr erstes Kind! Ein witziger Zufall – denn auch in der Musical-Serie war ihr Charakter Rachel Berry 2020 in freudiger Erwartung. Zu ihrer Schwangerschaft postet die 33-Jährige nicht allzu viele Details, am vergangenen Wochenende machte sie jedoch eine Ausnahme: Auf diesem eindrucksvollen Porträt ihres Bauchs wird überdeutlich, dass der Entbindungstermin nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen kann!

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Lea das neue Foto ihres Babybauchs auf Instagram, auf dem sie ihn liebevoll streichelt. Wie auch bei all ihren anderen Social-Media-Posts hat die gebürtige New Yorkerin die Kommentarfunktion unter dem Post deaktiviert. Doch sie ließ den Schnappschuss einfach für sich sprechen und kommentierte ihn nicht weiter. Eine Vielzahl ihrer 6,4 Millionen Abonnenten scheint sich über das Update zu freuen: Fast eine halbe Million Likes kassierte der Serienstar dafür.

Zuletzt gewährte sie ihren Fans Ende Mai einen Blick auf ihren veränderten Body: In einem weißen Dress posierte sie vor ihrem Anwesen. Ansonsten hält sich Lea eher bedeckt, was den Familienzuwachs betrifft – Geschlecht, Name und Entbindungsdatum sind deshalb nicht bekannt. Ob der Grund dafür Vorwürfe sind, die gegen sie in jüngster Vergangenheit vorgebracht wurden? Unter anderem ihr Kollege Craig Ramsay behauptete, dass die Zusammenarbeit mit ihr am Set von "Fiddler on the Roof" ein Albtraum gewesen sei: "Ich denke, sie hat den Bezug zur Realität verloren", zeigte er sich im Podcast Behind the Velvet Rope überzeugt.

Anzeige

Instagram / leamichele Lea Michele im Mai 2020

Anzeige

Instagram / leamichele Lea Michele im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Lea Michele im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de