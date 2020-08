Hat Adela Smajic (27) ihr Interesse an Promi Big Brother-Mitbewohner Mischa Mayer etwa nur vorgetäuscht? Seit über einer Woche wohnen die ehemalige Bachelorette aus der Schweiz und der einstige Love Island-Kandidat in der Realityshow unter einem Dach. Dabei schien die Chemie sofort zu stimmen: Immer wieder tauschen die Beauty und der Hottie verliebte Blicke aus oder berühren sich sogar sanft. Liegt da etwa Liebe in der Luft? Mischas beste Freundin Denise Bröhl zeigt sich im Promiflash-Interview bezüglich Adela jedenfalls skeptisch!

"Ob sie es ernst meint, ist schwer zu sagen", verriet Mischas WG-Mitbewohnerin Denise gegenüber Promiflash. Sie habe bei Mischas Rückkehr mit einer deutlich emotionaleren Reaktion von Adela gerechnet. "Deswegen bin ich noch etwas kritisch", gab Denise offen zu. Anfangs sei sie sogar der Meinung gewesen, dass die Ex-Rosenkavalierin mehr für Mischa empfindet als umgekehrt – inzwischen glaube Denise aber das genaue Gegenteil. Sie sei sich sicher, dass Mischa durch seinen kurzen Aufenthalt im Märchenschloss bewusst wurde, wie viel ihm Adela bedeutet.

"Aber so ist das ja am Anfang immer, wenn sich zwei Menschen kennenlernen. Jeder Mensch hat ein anderes Tempo", erklärte Ex-"Love Island"-Kandidatin Denise. Auch wenn es mit Adela nicht klappen sollte, wünscht die Beauty ihrem Kumpel eine Frau an seine Seite: "Hauptsache eine, die es ernst mit ihm meint und ihm die Liebe schenkt, die er auch wirklich verdient hat!"

