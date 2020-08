Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) haben schon Idee für ihre Hochzeitslocation! Vor rund einem Monat hielt der älteste Spross des Profikickers David Beckham (45) um die Hand der Schauspielerin an. Schon im nächsten Sommer wollen sie ihre Liebe mit dem Jawort besiegeln – und das auch

gleich zweimal: Das Paar soll sowohl eine Trauung in Nicolas Heimat, den USA, als auch in Brooklyns Heimat Großbritannien planen. Für letztere Location hat es nun wohl auch schon genauere Pläne: Die zwei Turteltauben wollen sich an dem gleichen Ort wie Prinz Charles (71) und Prinzessin Diana (✝36) trauen lassen!

Wie The Sun berichtet, würden Brooklyn und seine vier Jahre ältere Verlobte darüber nachdenken, sich in der St. Paul's Cathedral in London das Jawort zu geben. Als gewöhnlicher englischer Staatsbürger gestaltet sich dies jedoch recht schwierig. Brooklyns Eltern sind allerdings mit dem Order of the Britsh Empire, einem britischen Ritterorden, ausgezeichnet und demnach dazu berechtigt, eine Eheschließung in dem anglikanischen Gotteshaus zu beantragen. "David und Victoria sind sich bewusst, dass Brooklyn in St. Paul heiraten kann. Sie überdenken ihre britische Hochzeit und wollen sicherstellen, dass sie einen Wow-Faktor für Nicolas Familie hat", berichtete ein Insider dem Magazin.

Die St. Paul's Cathedral ist jedoch ein sehr gefragter Hochzeitsort, sodass vermutet wird, dass Brooklyn und Nicolas Eheschließung wegen der langen Warteliste erst 2022 stattfinden könne. Die Grundkosten für eine dortige Trauung würden 5.000 Pfund, also umgerechnet etwa 5.500 Euro betragen.

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

