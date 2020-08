Was ist an diesen Behauptungen dran? Vor Kurzem löste eine Meldung Empörung bei den Fans der Reality-Serie Die Wollnys aus: Angeblich wolle Silvia Wollnys (55) Tochter Sarafina Wollny (25) dem Format den Rücken kehren – ein Schock für die Zuschauer. Schließlich ist die 25-Jährige seit Folge eins ein fester Bestandteil des Casts, der jeden Aspekt seines Lebens mit seinen Fans teilt. Die Spekulationen über ihren vermeintlichen Exit kam aber wohl selbst für die Fernsehdarstellerin überraschend!

In ihrer Instagram-Story klärt Sarafina auf, was es mit den Gerüchten auf sich hat – und woher sie überhaupt kommen: "Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, darüber, dass ich letzte Woche eine Story gemacht und gesagt habe: 'Heute ist so ein Tag, wo man Lust zu nichts hat', und im Nachhinein ein Boomerang von der Couch gemacht und geschrieben habe: 'Da würde ich jetzt am liebsten liegen", erklärt Sarafina die Hintergründe des Wirrwarrs. Tatsächlich habe sie an besagtem Tag einen Durchhänger gehabt – mehr hätten ihre Worte aber nicht bedeutet!

"Ich habe zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass ich nicht gerne drehe, dass ich vorhabe, aus der Serie auszusteigen oder sonst irgendetwas. Deshalb empfinde ich den Zeitungsartikel als eine Frechheit", ist Sarafina ganz entrüstet. Schließlich habe sicherlich jeder Tage, an denen es an Motivation für alles fehle. Sie bleibe dem Format auch weiterhin treu.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wolly im Februar 2020

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und ihre Nichte Celina-Sophie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de