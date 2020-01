Die Wollnys sind gerade in Feierlaune! Mit elf Kindern und einer immer größer werdenden Enkel-Schar wird es bei Silvia Wollny (54) und ihrem Nachwuchs wohl nie langweilig. Nach der Einschulung von Sylvanas (28) Tochter Celina (6) vergangene Woche gibt es für die TV-Großfamilie gleich den nächsten Anlass zum Feiern: Sarafina Wollny ist 25 Jahre alt geworden und wurde mit süßen Glückwünschen überhäuft!

Ihre Schwester Estefania (17) widmete ihr ein Posting auf Instagram, in dem sie eine Fotoreihe von gemeinsamen Momenten zeigt. "Ich wünsche der tollsten Schwester, Tochter, Tante, Ehefrau, Freundin alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag", schrieb die 17-Jährige. Sie sei dankbar, so eine "tolle, nervige, zickige, liebevolle" große Schwester zu haben. Sarafina kenne ihre Art und akzeptiere sie so, wie sie ist.

"Ich danke dir für diese tollen 17 Jahre, die ich mit dir verbringen durfte und musste", witzelte Estefania unter der Fotostrecke. Außerdem bedankte sie sich für jedes Gespräch, jeden Streit und dafür, immer auf Sarafina zählen zu können. "Ich liebe dich über alles, Schwesterherz", beendete sie ihren öffentlichen Geburtstagsgruß.

Instagram / estefaniawollny21 Estefania, Cataleya und Sarafina Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Sarafina und Estefania Wollny

Instagram / estefaniawollny21 Sarafina und Estefania Wollny, bekannt aus "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"

