Wie verstehen sich die Söhne von Anna-Maria Zimmermann (31)? Die Schlagersängerin ist stolze Mutter von zwei Jungs: Im Dezember 2017 war ihr Sohnemann Matti auf die Welt gekommen, vor wenigen Wochen folgte sein Brüderchen Sepp. Aber von Eifersüchteleien zwischen den Geschwistern kann tatsächlich keine Rede sein – im Gegenteil: Anna-Maria schwärmte nun in den höchsten Tönen von Mattis Verhalten als großer Bruder!

In einem Livestream auf Instagram gab die 31-Jährige in einer Frage-und-Antwort-Runde Einblicke in ihr Leben als zweifache Mama und zeigte sich positiv überrascht: Sie hatte nämlich befürchtet, dass es zu Problemen mit Matti kommen würde, sobald Sepp auf der Welt sei. Doch diese Sorge war offenbar unbegründet: "Matti ist so fürsorglich. Wenn Sepp weint, dann kommt Matti zu mir und sagt: 'Sepp weint' – und dann sage ich: 'Ja, Matti, aber er stirbt nicht davon, also entspann dich. 'Nein, er darf nicht weinen.' 'Ja, du weinst auch mal – alles gut'", erzählte die Musikerin glücklich.

Aber sie müsse auch aufmerksam sein, wenn sich Matti zum Beispiel zu seinem Brüderchen in den Laufstall legen wolle, da er Kräfte habe, die er noch nicht richtig einschätzen könne. "Ich will aber auch keine Mutti sein, die ständig sagt: 'Matti mach das nicht'. Ich finde es wichtig, dass er das alles mit seinem Bruder macht und dann ist es meine Aufgabe als Mutter, aufzupassen", führte sie aus.

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann in der 24. Schwangerschaftswoche

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes

THÜRINGEN PRESS Anna-Maria Zimmermann, November 2019

