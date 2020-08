Yeliz Koc (26) äußert sich endlich zu ihrer neuen Beziehung! Erst am Sonntagabend hatten die Bachelor in Paradise-Kandidatin von 2018 und Jimi Blue Ochsenknecht (28) mit einem gemeinsamen Foto für mächtig Schlagzeilen gesorgt – gegenüber Promiflash bestätigte das Management der Kuppelshow-Bekanntheit anschließend: Die Hannoveranerin und der Schauspieler sind tatsächlich ein Paar. Nachdem die Turteltauben zunächst kein Statement zu ihrer Romanze abgeben wollten, brach Yeliz jetzt ihr Schweigen: Sie ist endlich wieder glücklich verliebt!

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 26-Jährige am Mittwochmittag an ihre Follower. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht bedankte sich die gelernte Kosmetikerin für die Glückwünsche zu ihrem Liebes-Outing und erklärte zudem die vorangegangene Heimlichtuerei: "Man muss ja auch immer erst gucken, wo das Ganze hinführt, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt ist es endlich raus!" Yeliz verdeutlichte zudem weiter, wie gut es ihr mit ihrem neuen Schatz geht: "Ich bin endlich wieder glücklich und alles ist schön!"

Und Jimi? Der verlor bisher noch kein Wort über seine Gefühle für die Ex von Johannes Haller (32). Trotzdem scheint er es mit Yeliz sehr ernst zu meinen: Der "Sommer"-Darsteller stellte der Beauty immerhin schon seine Familie, inklusive Mama Natascha (56) und Schwester Cheyenne (20) vor.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

