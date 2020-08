Schlechte Nachrichten für Frank Thelen (44)! Der ehemalige Die Höhle der Löwen-Investor hat sich gerade ein paar Wochen Urlaub gegönnt. Die verbrachte er gemeinsam mit seiner Frau Nathalie in einem Privathaus auf Mallorca. Die schöne Zeit auf der Sonneninsel nahm für die beiden allerdings ein unschönes Ende: Frank wurde bei der Rückreise in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet!

Das bestätigte der TV-Star jetzt gegenüber Bild. Ein Schnelltest am Flughafen von Köln fiel demnach positiv aus, Nathalies Test war negativ. "Ich bin und war allerdings absolut symptomfrei, ein zweiter Test einen Tag später war negativ. Da wir Covid aber ernst nehmen, leben wir seit Montagmorgen zumindest körperlich getrennt", meinte er. Ob Frank sich tatsächlich angesteckt hat, ist also nicht klar. Dennoch bleibt der Millionär in den kommenden Tagen in Quarantäne.

Und wie vertreibt sich Frank jetzt die Zeit in der Isolation? "Nathalie versorgt mich liebevoll. Ich habe einen kleinen Schreibtisch in unserem Schlafzimmer aufgebaut und arbeite in Ruhe an unseren Start-ups", erklärte er.

Getty Images Frank Thelen und seine Frau Nathalie bei der Goldenen Kamera 2019

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Frank Thelen beim Deutschen Filmpreis 2015

