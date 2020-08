Emmy Russ (21) gibt einen Einblick in ihre schwere Vergangenheit. Die Reality-TV-Beauty kämpft bei Promi Big Brother derzeit um den Sieg. Während ihrer Zeit in dem TV-Container sprach sie mit ihren Mitbewohnern über einige Erlebnisse ihres Lebens, die sie sehr mitgenommen haben. So musste die Blondine einige Zeit in einem Kinderheim leben und erfuhr da sogar körperliche Gewalt. Auch die Beziehung zu ihrem Vater ist geprägt von Enttäuschungen und Verletzungen.

"Er wollte das Leben meiner Mama immer so gut es geht zerstören. Er war kein guter Mensch, er war gewalttätig meiner Mama gegenüber, bis wir Kinder groß genug waren und dazwischen gehen konnten", offenbart Emmy in der Folge am Mittwoch. Irgendwann habe ihr Vater sogar behauptet, dass sie gar nicht seine Tochter sei. "Er ignoriert uns jetzt komplett. Ich habe darum gebettelt, dass ich ihn wenigstens zum Frühstück einladen kann und wir über alles sprechen, nichts", schildert sie.

Ob die Erlebnisse der Grund sind, warum Emmy oft mit ihrem Verhalten auffällt und aneckt? Ihr Mitstreiter Aaron Koenigs (25) versucht sich zumindest so ihr Verhalten zu erklären. "Vielleicht ist sie deswegen auch so wie sie ist. Weil da einfach ein ganz tiefer Drang nach einer Umarmung da ist", überlegt er nach dem Gespräch.

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Bikini

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs, TV-Bekanntheit

