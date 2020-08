Emmy Russ (21) erinnerte sich an schockierende Momente aus ihrer Jugendzeit! Nachdem sich die Eltern der aktuellen Promi Big Brother-Kandidatin getrennt hatten, geriet diese des Öfteren mit ihrer Mutter aneinander. Daraufhin war Emmy von ihrer Mama in Spanien alleine zurückgelassen und von Polizisten in ein Heim gebracht worden. Jetzt meldete sich die Blondine unter Tränen zu ihrer schweren Kindheit zu Wort und teilte fürchterliche Erinnerungen: Emmy war im Kinderheim Gewalt ausgesetzt!

"Ich habe mir gegenüber viel Gewalt in diesem Kinderheim erlebt", erinnerte sich Emmy in der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel an ihre Jugend und beschrieb das Ausmaß der Übergriffe: "Ich habe komplett blaue Flecken gehabt." In dieser Unterkunft hätten auch viele Jugendliche gewohnt, die zuvor aufgrund kleinerer Delikte verurteilt worden sind, schilderte die Blondine ihre damalige Umgebung und rief sich ein besonders tragisches Erlebnis in Erinnerung: "Drei erwachsene Männer haben mich auf einem Bett befestigt, damit ich runterkomme, weil bei mir alle Drähte durchgebrannt sind. Ich hatte schlimme Gedanken." Diese Zeit habe bei der Reality-TV-Bekanntheit Spuren für das ganze Leben hinterlassen.

Heutzutage pflege Emmy zwar wieder ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, allerdings hätten diese Vorfälle die familiäre Beziehung langfristig geprägt. "Es ist eine Wunde, die nie heilen wird", offenbarte die 21-Jährige ihre Gefühle und berichtete unter Tränen: "Ich habe meiner Mama oft versucht, zu erklären, was ich da durchgemacht habe. Sie hat tatsächlich zwei Jahre gebraucht, um sich bei mir dafür zu entschuldigen, mich damals alleine gelassen zu haben."

Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Emmy Russ, TV-Bekanntheit

