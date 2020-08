Doppeltes Babyglück bei den Powells! Erst im März hat Bindi Irwin (22) ihrem Langzeitfreund Chandler Powell (23) das Jawort gegeben. Vor wenigen Tagen erfreuten die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) und ihr Liebster ihre Fans dann mit der nächsten großen Ankündigung: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch das soll nicht der einzige Zuwachs in Chandlers Familie bleiben: Auch sein Bruder Cameron und dessen Frau Kristin werden bald Eltern!

Diese Verkündung übernahm nun Camerons und Chandlers Vater Chris: Auf Instagram postete er eine Collage, die zum einen Chandler und Bindi mit einem Mini-Hemd in der Hand zeigt, zum anderen aber auch Cameron mit seiner Liebsten, auf dem sie eine Tafel mit einem Ultraschallfoto in die Kamera halten. "Jap, nicht nur ein, sondern zwei Powell-Babys sind auf dem Weg! Unser Start in die Großelternschaft 2021 wird einfach noch besser. Wir können es kaum erwarten, diese wunderbaren Babys kennenzulernen", schwärmte der werdende Opa.

Zwar ist die Vorfreude riesig, allerdings hemmt die aktuelle Situation die Stimmung ein wenig: "Die Powell-Familie ist ziemlich niedergeschmettert wegen des Lockdowns in Australien, der es für die Familie praktisch unmöglich macht, sie und das Baby, wenn es dann da ist, zu besuchen", packte kürzlich eine Quelle gegenüber Us Weekly aus.

