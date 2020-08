Welches Geheimnis steckt hinter Chryssanthi Kavazis (31) After-Baby-Body? Im November 2019 änderte sich das Leben der GZSZ-Darstellerin komplett: Sie und ihr Mann Tom Beck (42) wurden Eltern eines Sohnes. Seitdem hatte die Brünette dem kleinen Mann ihre volle Aufmerksamkeit gewidmet – nun steigt sie aber wieder bei der beliebten Daily ein. Und siehe da: Sie ist gut in Form und sieht aus, als sei sie nie schwanger gewesen. Chryssanthi verriet nun, wie sie Babypfunde innerhalb weniger Wochen losgeworden ist.

Im Interview mit Bild sprach die Schauspielerin über ihre Rückkehr ans Set nach der siebenmonatigen Babypause – für die sie sich auch wieder mächtig in Form gebracht hat. Am Ende der Schwangerschaft hatte sie insgesamt 28 Kilogramm zugenommen. Für den Drehbeginn im Juni hatte sie sich allerdings vorgenommen, das komplette Zusatzgewicht wieder abzunehmen – und der Weg dahin war kein leichter: "Ich habe dann drei Monate ganz normal gegessen. Irgendwann dachte ich: Okay, jetzt muss ich was ändern. Ich muss meine 20 Kilo runterkriegen!", erinnerte sich die Neu-Mama. Der Schlüssel zum Glück: "Dann habe ich eine Stoffwechselkur gemacht. So habe ich relativ fix meine Babypfunde verloren!"

Diese Kur dauere eigentlich lediglich sechs Wochen, sie habe es aber ganze drei Monate durchgezogen: "Erst gibt es zwei Lade-Tage. Das heißt, dass man so viel isst wie möglich, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Dann muss man 21 Tage auf Kohlenhydrate, Zucker und Fette verzichten", erklärte die 31-Jährige. Sie habe dabei für eine Mahlzeit 100 Gramm fettarmes Fleisch oder mageren Fisch und dazu 100 Gramm Gemüse gegessen. In dieser Zeit habe sie dann elf Kilo abgenommen und mittlerweile noch ein wenig mehr.

ActionPress Chryssanthi Kavazi und Tom Beck im Februar 2020 in Berlin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

