Tolle Neuigkeiten für GZSZ-Fans: Chryssanthi Kavazi (31) ist zurück! Weil die Schauspielerin im vergangenen November einen kleinen Sohn zur Welt gebracht hat, ging sie für einige Monate in Babypause. Inzwischen ist die Mama aber wieder bereit, vor der Kamera zu stehen – Mitte Juni ist sie ans GZSZ-Set zurückgekehrt. Und schon kommende Woche wird Chryssanthi wieder als Laura im TV zu sehen sein!

Das gab der Sender RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Am 20. August kehrt Laura endlich in den Kolle-Kiez zurück! Ihr Comeback dürfte ziemlich emotional werden – wir erinnern uns: Laura hat mit dem Kampf gegen ihre aplastische Anämie und dem Liebes-Aus mit Philip (Jörn Schlönvoigt, 34) ziemlich harte Monate hinter sich. Weswegen sie auch aus Berlin zu ihrem Vater nach Griechenland geflüchtet war. So viel sei vorab verraten: Mama Yvonne (Gisa Zach, 46) freut sich natürlich riesig, Laura wiederzusehen.

Neben Lauras Comeback konnten die GZSZ-Fans sich erst Anfang der Woche über Tanjas (Senta-Sofia Delliponti, 30) Rückkehr freuen: Ihre Figur war 2013 nach Australien ausgewandert und damit von der Bildfläche verschwunden. Sieben Jahre später sorgte ihr plötzliches Auftauchen dann für mächtig Wirbel im Hause Seefeld.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

© TVNOW / Rolf Baumgartner Gisa Zach und Chryssanthi Kavazi in GZSZ

Instagram / oonagh_official Senta-Sofia Delliponti im Juli 2020

