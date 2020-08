Happy Birthday, Mette-Marit! Am heutigen Mittwoch darf sich die norwegische Kronprinzessin von all ihren Liebsten sowie dem Volk ihrer Heimat in vollen Zügen feiern lassen: Sie hat schließlich Geburtstag und wird 47 Jahre alt. Neben etlichen Royal-Fans gratulierte nun auch der Palast ganz offiziell seiner zukünftigen Königin – und teilte neben zwei professionellen Fotos auch ein ganz privates Bild von Mette und ihrem Mann Haakon.

"Herzlichen Glückwunsch am heutigen Tag, Kronprinzessin Mette-Marit", heißt es im Instagram-Post des norwegischen Königshauses, zu dem insgesamt drei Momentaufnahmen zählen. Auf dem ersten Bild, einem Porträt, lächelt das Geburtstagskind freudestrahlend in die Kamera, während es auf dem zweiten mit seinen Hunden Milly Kakao und Muffins Kråkebolle kuschelt. Über den dritten, wohl privaten Schnappschuss dürften sich die Follower wohl am meisten freuen: Er zeigt Mette-Marit an der Seite ihres Gatten – beide stecken in Funktionskleidung, sie stehen am Strand und halten sich gegenseitig im Arm.

Vor rund einem Monat durfte sich auch Haakon über viele Gratulationen freuen: Am 21. Juli wurde der Kronprinz ebenfalls 47 Jahre alt. Auch an seinem Ehrentag veröffentlichte die Königsfamilie private Einblicke von vergangenen Ausflügen zu Wasser und zu Land.

Instagram / detnorskekongehus Mette-Marit, Kronprinzessin Norwegens

Instagram / detnorskekongehus Kronprinzessin Mette-Marit mit ihren Hunden Milly Kakao und Muffins Kråkebolle

Instagram / crownprincessmm Kronprinz Haakon mit seiner Frau Mette-Marit und den beiden Kindern

