Sollte dieser Auftritt etwa ganz anders verlaufen? Der Stripper Jayden Yard heizte dem Publikum in der vergangenen Folge der RTL-Show I Can See Your Voice nicht nur mit seinen sexy Tanzeinlagen ein: Nachdem Vanessa Mai (28) und ihr Fan Picco während des Ratespiels vermuteten, dass der SixxPaxx-Star gar nicht singen kann, wählten sie ihn raus. Ein Fehler, denn er bewies daraufhin, dass er sehr wohl singen kann! Doch war das womöglich gar nicht so vorgesehen? Im Promiflash-Interview sprach Jayden jetzt über den ursprünglichen Plan der Produktion.

"Die wollten eigentlich einen Fake haben, also einen Stripper, der vorgibt, singen zu können", verriet Jayden jetzt gegenüber Promiflash und erklärte dann: "Aber die Geschichte ist noch schöner, wenn man das ausübt und dann sogar noch singen kann." Mit seinem gefühlvollen Cover des Hits "Here Without You" von der US-amerikanischen Band 3 Doors Down begeisterte er bei "I Can See Your Voice" nicht nur das Publikum, sondern auch das Rateteam um Jorge Gonzalez (53), Evelyn Burdecki (31) und Co. "Das ist die Überraschung! Da kann man mit dem Klischee spielen und dann aber zeigen, was man noch so kann", erklärte Jayden diesen beachtlichen TV-Moment.

Sein Gesangstalent habe dem Stripper zuvor sogar schon Türen geöffnet. "Es gab vorher schon immer einige Anfragen für Castingshows", berichtete er und stellte klar: "Da ist aber immer die Frage, wie man dabei wegkommt, und ich überlasse ungern etwas dem Zufall." Bei seinem "I Can See Your Voice"-Auftritt sei es jedoch weniger um eine Bewertung, sondern mehr um die Performance an sich gegangen. "Es war eine sehr gute Möglichkeit, zu zeigen, was man alles so kann", resümierte er.

"I Can See Your Voice" jetzt bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Jayden Yard bei der RTL-Show "I Can See Your Voice"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Der Stripper und die Gamerin bei "I Can See Your Voice"

Anzeige

TVNOW / Frank W. Hempel Jayden Yard und Daniel Hartwich bei "I Can See Your Voice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de