Die ehemalige Queen of Drags-Kandidatin Katy Bähm (26) lebt aktuell zusammen mit Emmy Russ (21), Werner Hansch (82), Aaron Koenigs (25) und Co. im Promi Big Brother-Märchenland. Dabei polarisierte die Dragqueen bereits durch ihre aufbrausende Art und geriet durch einige Streitigkeiten in den Mittelpunkt. Bei dem Ex-Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (29) kommt das so gar nicht gut an: Jetzt teilte er so richtig gegen Katy aus!

"Auf jeden Fall hoffe ich, dass Aaron der 'Katy Blöd' mal richtig einen mitgibt", wünschte sich Sam jetzt in seinem Podcast Trashgeflüster von seinem ehemaligen "Prince Charming"-Kollegen und stellte klar: "Diese Person kann ich gar nicht leiden." Ihn ärgere es zusätzlich, dass man in dem Reality-TV-Format mit der Dragqueen Katy gerechnet habe, aber stattdessen Burak – wie Katy mit bürgerlichem Namen heißt – zu sehen bekommt. "Das fand ich am Anfang noch okay, aber inzwischen finde ich ihn alles andere als sympathisch", zog Sam ein Zwischenfazit.

Rafi Rachek (30), Sams Freund, zeigte sich ebenfalls weniger begeistert von der Travestiekünstlerin. "Also die 'Katy Bums' geht gar nicht. Die ist nur am Beleidigen und hat eine vulgäre Sprache", meinte der ehemalige Bachelorette-Kandidat und teilte seine Eindrücke: "Sie will auf der einen Seite eine Prinzessin sein, verhält sich aber auf der anderen Seite wie der allergrößte Depp."

Anzeige

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / rafirachek Rafi Rachek im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de