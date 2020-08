In der Promi-Welt herrscht aktuell ein regelrechter Babyboom – wird Sarah Lombardi (27) womöglich die nächste Bekanntheit sein, die Nachwuchs bekommt? Den Partner an ihrer Seite hätte die Sängerin jedenfalls schon mal: Seit Anfang des Jahres ist sie offiziell mit Fußballer Julian Büscher (27) zusammen, vor einigen Wochen hatten die zwei sogar ihr erstes eigenes Liebesnest bezogen. Folgt jetzt etwa schon der nächste Schritt? Denn wie Sarah nun verrät, wünscht sie sich noch ein Baby!

Die 27-Jährige startete eine Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story. Und welche Frage darf bei einem Q&A nicht fehlen? Na klar, die nach der Familienplanung. Ein User nahm die Gelegenheit auch gleich beim Schopf und hakte nach, ob sich Sarah nach Sohnemann Alessio (5) noch weitere Kinder vorstellen könne. "Auf jeden Fall ein Geschwisterchen für Alessio", lautete ihre Antwort. Dazu teilte sie einen älteren Schnappschuss aus der Zeit, als sie mit ihrem Kleinen schwanger gewesen war.

Sarah ist 27 Jahre alt und will sich mit Baby Nummer zwei eigentlich gar nicht mehr so lange Zeit lassen. Im vergangenen September hatte sie bereits verraten, dass sie gern noch einmal Mama werden wollen würde. "Ja, schon! Aber wenn, dann bevor ich 30 bin", hatte sie der Community erzählt. Ob es demnächst so weit sein wird, wird sich dann zeigen.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de