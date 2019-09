Sarah Lombardis (26) Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen – und sie hat es relativ eilig! Der Juroren-Neuling bei Das Supertalent ist mittlerweile seit Jahren stolze Mutter: Im vergangenen Juni wurde der kleine Alessio Lombardi vier. Lange dauert es also nicht mehr, bis der Knirps zur Schule kommt und immer selbstständiger wird. Noch mal einen Wonneproppen im Arm zu halten, fände die "Genau hier"-Interpretin aber schön: Auf Social Media gab die 26-Jährige jetzt zu, dass sie sich ein zweites Kind wünscht, und das bald!

Bei einer Frage-Antwort-Runde in Sarahs Instagram-Story wollte ein neugieriger Follower wissen, ob sie sich vorstellen könne, noch ein weiteres Baby zu bekommen. Ihre Antwort war eindeutig: "Ja, schon! Aber wenn, dann bevor ich 30 bin!" Da die Sängerin Mitte Oktober 27 wird, blieben ihr für den weiteren Nachwuchs also nur noch drei Jahre. Zumindest scheint die Kölnerin für das Unterfangen den richtigen Partner bereits an ihrer Seite zu haben: Mit ihrem Liebsten Roberto ist sie seit über einem Jahr glücklich liiert.

Einige Follower wunderten sich jedoch, wo sie die Power für ein Kind und ihre Karriere hernehme und wie sie alles so gut unter einen Hut bekomme. "Letztendlich gebe ich jeden Tag mein Bestes und es ist trotzdem nie perfekt", gab sie daraufhin zu. Ihr Anspruch an sich selbst scheint sehr hoch zu sein und ruhig sitzen bleiben sei noch nie ihr Ding gewesen: "Ich muss meine Power irgendwo abbauen!"

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Venedig

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Sarah Lombardi im September 2019

Anzeige

Ot, Ibrahim / ActionPress Sarah Lombardi in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de