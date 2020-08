Ein Motiv mit einer ganz besonderen Bedeutung! Bereits am Mittwochabend hatte Dominic Harrison (29) seinen Fans angekündigt, dass es für ihn am nächsten Tag erneut zum Tätowierer geht. Was er dort geplant hat, hatte seine Frau Sarah (29) ebenfalls schon angedeutet: Sie hatte der Community grinsend erzählt, dass er sich ein Prinzessinnenschloss stechen lassen will. Einige Fans waren aber wohl der Meinung, dass das ein Scherz gewesen ist. Aber nix da!

In seiner Instagram-Story präsentierte Domi nach seinem Termin das Ergebnis: Und tatsächlich findet man auf der Hand des Netz-Stars nun ein Schloss mit zahlreichen Türmchen und allem, was eben dazugehört. Auf den Fingern ließ er sich außerdem die Sternzeichen seiner kleinen Prinzessinnen – Löwe und Schütze – tätowieren, die mit einem Unendlichkeitszeichen verbunden sind. "Das Schloss auf meiner Hand bedeutet für mich, dass ich meinen Kindern etwas aufbauen und ihnen etwas hinterlassen möchte, das ist mein Ziel, das ist meine Aufgabe und die werde ich bewältigen", erklärte der 29-Jährige abschließend.

Dass Domi ein absoluter Tattoo-Fan ist, ist wohl mittlerweile kein Geheimnis mehr. Erst im Mai hatte er sich, als er die Eine-Million-Follower-Marke bei Instagram geknackt hatte, ein Tattoo für seine Fans stechen lassen. Auf seiner rechten Schulter findet man seitdem den Schriftzug "Team Harrison".

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrisons neues Tattoo

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seinen Töchtern Mia und Kyla

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de