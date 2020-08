Fiona Erdmann (31) enthüllt ein überraschendes Detail zur Geburt! Vor wenigen Tagen verkündete die Germany's next Topmodel-Kultkandidatin diese süßen Neuigkeiten: Ihr Baby hat das Licht der Welt erblickt – und zwar rund einen Monat zu früh! Aus diesem Grund seien die Beauty und ihr Partner Mohammad auch noch total unvorbereitet gewesen, als es plötzlich ernst wurde. Wie Fiona jetzt verriet, habe sie es nicht einmal mitbekommen, dass ihre Fruchtblase geplatzt ist!

Bis zu einem Liter Flüssigkeit kann austreten, wenn die Fruchtblase platzt – und dennoch bemerkte die frischgebackene Mama nichts! "Meine Fruchtblase ist ja an unserem letzten Tag im Urlaub in Ras al Kheimah geplatzt. Ich hab das am Anfang gar nicht realisiert", berichtet sie jetzt auf Instagram. Erst am Abend, als sie schon im Bett lag, habe sie eine Art Unruhe gespürt: "Ich wusste irgendwie innerlich, dass es losgeht, obwohl ich noch nicht einmal Wehen hatte", schildert Fiona weiter.

Neben dem Bericht veröffentlichte das Model außerdem einen hübschen Throwback-Schnappschuss – hochschwanger rekelt sich Fiona darauf am Strand. "Dieses Foto ist am 02.08.2020 entstanden. Der letzte Tag mit meinem kleinen Schatz in mir. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Fotos gemacht." Habt ihr schonmal gehört, dass jemand nicht mitbekommen hat, dass die Fruchtblase geplatzt ist? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, kurz vor der Geburt ihres Kindes

Anzeige

Habt ihr schonmal gehört, dass jemand nicht mitbekommen hat, dass die Fruchtblase geplatzt ist? Nein, das ist echt verrückt! Ja, das kann passieren... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de