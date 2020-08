Am vergangenen Mittwoch haben Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (35) im Rahmen eines seltenen Termins ihre Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt. Vor wenigen Wochen ist das Paar zusammen mit Söhnchen Archie Harrison (1) von Los Angeles nach Santa Barbara gezogen. Dort genieße die kleine Familie absolute Privatsphäre. Tatsächlich nehmen die Schauspielerin und ihr Gatte seit ihrem Megxit kaum noch öffentliche Termine wahr, nicht zuletzt auch wegen der weltweiten Gesundheitskrise. Nun war es allerdings mal wieder so weit: Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung halfen sie lässig gestylt, Schulmaterialien an bedürftige ABC-Schützen zu verteilen!

Mit der Organisation Baby2Baby unterstützten sie Mitte dieser Woche ein Projekt an einer Grundschule in Meghans Heimatstadt Los Angeles, wie unter anderem das Hello!-Magazin jetzt mit Fotos vom Event berichtete. Laut einem Insider verteilten sie neben Schulmaterialien auch Rucksäcke an die Kinder. Der Hitze trotzten sie vor Ort mit legeren Shorts, weißen, lockeren Oberteilen und ganz vorbildlich jeweils einer Mund-Nase-Bedeckung und Handschuhen.

In dieser Woche widmeten Harry und Meghan gleich mehreren Veranstaltungen ihre Aufmerksamkeit – jedoch mit Ausnahme des Charityprojekts immer von zu Hause aus. So nahm die gebürtige US-Amerikanerin am Donnerstag an einem Videoanruf von When We All Vote teil, in dem sie über die Wichtigkeit des Wählens sprach – am 3. November finden in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahlen statt. "Wir müssen alle da draußen mobilisieren, damit unsere Stimmen gehört werden", zeigte sie sich dabei engagiert.

Herzogin Meghan und Prinz Harry

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Südafrika

Herzogin Meghan im Oktober 2019

