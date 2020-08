Harte Kritik an Amber Heard (34)! Die hübsche Schauspielerin stand in den vergangenen Wochen unter Dauerbeobachtung der Presse: In einem Verleumdungsprozess gegen eine britische Zeitung stand das Model gegen seinen früheren Ehemann Johnny Depp (57) vor Gericht. Nach den Strapazen der Verhandlungen wollte die Blondine nun ganz entspannt Istanbul erkunden. Doch auch dort sorgte Amber für Schlagzeilen: Bei dem Besuch einer Moschee waren ihre Nippel durch ihr Shirt zu sehen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 34-Jährige vor wenigen Tagen ein Foto, das sie in der türkischen Metropole zeigt: Die "Aquaman"-Darstellerin trägt ein dünnes Seidentop, durch das ihre Brustwarzen deutlich zu erkennen sind. Ihre Haare sind spärlich mit einem pinken Tuch bedeckt. Zu dem Bild schrieb Amber ganz entspannt: "Ich habe den Tag damit verbracht, durch die Magie von Istanbuls Moscheen zu wandern!" In ihrer Story teilte sie zudem mehrere Videos, die sie in der berüchtigten Hagia Sophia zeigen. Doch ihre Follower können die Freude über den Trip nicht teilen – stattdessen beschweren sich viele über das Outfit der Texanerin: "Hat sie wirklich eine Moschee betreten, während ihre Nippel zu sehen sind? Das ist so respektlos!", schimpfte ein Twitter-User.

Und auch der fehlende Mund-Nasen-Schutz und vor allem die spärliche Kopfbedeckung sorgen für Ärger: "Man sieht ihre Haare und ihren Nacken. Sie hat keinen Respekt vor der Religion!" Tatsächlich gilt in den muslimischen Gotteshäusern eine klare Kleiderordnung: Der Körper muss bedeckt sein, nackte Haut ist unerwünscht.

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Jahr 2014

Instagram / amberheard Amber Heard in der Türkei, Sommer 2020

Getty Images Amber Heard im Juli 2020

