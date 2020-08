Wie steht es um die Nachwuchspläne der Pochers? Erst im vergangenen Herbst durften sich Oliver (42) und seine Frau Amira (27) über ihr erstes gemeinsames Kind freuen: Der Comedian und die Make-up-Artistin wurden im November 2019 Eltern eines Jungen. Und bereits im Juni dieses Jahres verkündeten die zwei, dass sie erneut einen Sprössling erwarten. Können sich die beiden noch ein drittes Kind zusammen vorstellen?

Bei den Dreharbeiten zum Musikvideo seines ersten Rap-Songs mit Amira, "Influenza", sprach der Blondschopf gewohnt humorvoll über dieses Thema: "Also, ich hoffe für dich, dass Corona nächstes Jahr kein Thema mehr ist, weil sonst kommt der nächste hinterher", warnte er seine Gattin scherzhaft im Gespräch mit RTL. Doch da hat Amira noch ein Wörtchen mitzureden: "Ich will einmal im Jahr meine Taille wiederhaben. Das wäre ganz nett, dankeschön", so die eindeutige Reaktion der 27-Jährigen.

Insgesamt ist Oliver bereits vierfacher Vater und Fünfach-Papa in spe. Denn aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (37) hat er drei weitere Kinder. "Es gab die Kelly Family, und wir sind jetzt der Pocher-Clan. Also wenn wir irgendwo vorfahren – unter zwei Autos geht das schon gar nicht mehr. Zwei Autos oder ein Bus", scherzte er weiter. Dann seien einigermaßen alle an Bord.

Getty Images Oliver Pocher auf der Premiere des Films "Collide" in Köln, 2016

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden beim Deutschen Fernsehpreis 2012

