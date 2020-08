Ist das pralle Dekollekté von Jessie James Decker etwa ein Indiz für freudige Nachrichten? Die Countrysängerin und ihr Mann Eric Decker (33) haben bereits drei gemeinsame Kinder – ihr Jüngstes kam vor zwei Jahren zur Welt. Dass ihr Körper nach den Schwangerschaften etwas gelitten hat, zeigte die 32-Jährige kürzlich noch ganz offen auf Social Media. Ob dadurch die Familienplanung des Paares endgültig abgeschlossen ist, behielt sie jedoch für sich. Jetzt vermuten Jessies Fans nach einem Blick auf ihre Oberweite nämlich durchaus, dass ein weiteres Baby unterwegs sein könnte!

"Da ist etwas in Arbeit", schrieb die TV-Persönlichkeit unter ein Bild von sich am Mittwoch auf Instagram. Darauf trägt sie gemütliche Klamotten, eine Jogginghose und einen BH – doch der scheint ihr kaum noch zu passen. "Wenn ich deine Brüste so sehe, muss ich fragen: Bist du wieder schwanger?", wollte einer von etlichen neugierigen Followern der Blondine wissen. Einem Fan antwortete Jessie schließlich nach den vielen Anfragen mit einem simplen "Nein".

Im vergangenen Januar stellte sie jedoch in einem Interview mit Us Weekly klar, dass zumindest ihr Gatte sich noch mehr Kinder wünschen würde: "Er liebt unsere Babys so sehr, er würde am liebsten noch mehr haben wollen. Ich weiß nicht, ob das Schicksal uns ein weiteres Kind schenkt, aber man weiß nie." Der Football-Spieler habe damals zumindest nicht allzu viel gegen eine Familienvergrößerung unternommen – im Gegensatz zu ihr.

Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihren drei Kindern im März 2020

Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker im April 2020

Anzeige

Instagram / jessiejamesdecker Eric und Jessie James Decker im April 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de