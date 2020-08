Ist an diesen Gerüchten um Jimi Blue Ochsenknecht (28) etwas dran? Seit Kurzem ist der Schauspieler mit Bachelor-Beauty Yeliz Koc (26) zusammen. Nachdem es zunächst Spekulationen um eine mögliche Beziehung gegeben hatte, bestätigten die beiden ihre Liebe diese Woche offiziell. Zuvor galt Jimi jahrelang als Single. Doch nun steht diese Behauptung im Raum: Der 28-Jährige soll vor Yeliz heimlich verlobt gewesen sein!

Diesen Umstand will Bild in Erfahrung gebracht haben: Laut der Zeitung soll es sich bei der unbekannten Dame um eine Produktionsmitarbeiterin handeln, die in Potsdam lebt und von ihren Freunden als schön, gebildet und zielstrebig beschrieben wird. Weiter wird berichtet, dass Jimi seiner damaligen Freundin auf der Hochzeit von Barbara Meier (34) im Sommer 2019 einen Heiratsantrag gemacht haben soll. "Davon war aber dann mehr als ein halbes Jahr später keine Rede mehr", führte eine Quelle aus. Auf Bild-Anfrage wollte sich Jimi Blue dazu nicht äußern.

Aber egal, was vielleicht war: Nun ist Jimi mit Yeliz zusammen – und die 26-Jährige schwebt auf Wolke sieben: "Ich bin endlich wieder glücklich und alles ist schön", schwärmte sie nach dem Liebes-Outing in ihrer Instagram-Story.

Wenzel, Georg Jimi Blue Ochsenknecht bei der Eröffnung von Bar bOx

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

