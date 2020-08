Katja Krasavice (24) hat es erneut geschafft! Anfang des Jahres brachte die YouTuberin ihr erstes Album auf den Markt – und landete dank Vorbestellungen schon Wochen vorm offiziellen Release in den Bestsellerlisten. Kurz nach der Veröffentlichung im Januar durfte sich die selbst-ernannte Boss Bitch sogar ihren ersten Nummer-eins-Award ins Regal stellen. Katja hat anschließend fleißig an weiteren Songs gearbeitet und jetzt angekündigt, dass ihre zweite Platte "Eure Mami" im Januar 2021 erscheinen wird. Und schon wieder sprengten ihre Fans alle Preorder-Rekorde!

Das verkündete Katja stolz auf Instagram: Innerhalb eines Tages landete die Box zum Album auf Platz eins der Amazon-Bestseller in der Kategorie "CDs & Vinyl". "Leute, es ist unglaublich, was ihr abgezogen habt. Wir haben in den erste 24 Stunden über 2000 Boxen verkauft. Ihr seid geisteskrank!", schrieb sie stolz unter einem Post. Die 24-Jährige hofft, dass das ein gutes Zeichen ist und im Januar auch ihr zweites musikalisches Werk auf Platz eins der Albumcharts landen wird.

Nicht nur in Sachen Musik läuft es für Katja rund: Im Juni brachte die Rapperin ein Buch heraus, das ebenfalls zum absoluten Kassenschlager wurde. In der "Bitch Bibel" enthüllte die Blondine unter anderem bisher unbekannte Details über ihr Leben. Vor allem die Geschichte über ihren Vater, der als verurteilter Sexualstraftäter im Gefängnis gesessen hatte, schockierte die Fans.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin

Promiflash Katja Krasavice, YouTuberin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Autorin



