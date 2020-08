Frank Buschmann (55) hat endlich sein großes Glück gefunden! Schon vor einigen Monaten hatte der bekannte Sportmoderator angekündigt: Er wolle noch diesen Sommer seine Freundin Lisa Heckl heiraten. Seit gut fünf Jahren sind die Stimme von Ninja Warrior Germany und die Reporterin ein Paar. Nun haben die beiden diesen Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt: Frank und Lisa haben sich getraut!

Das machte Buschi am Donnerstag via Instagram bekannt: Auf seinem Profil veröffentlichte der legendäre Kommentator ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner frisch angetrauten Ehefrau bei der Hochzeit zeigt. Frank trägt einen blauen Anzug, seine Liebste hat sich in ein zartes weißes Kleid geworfen – in den Händen halten die beiden einen Luftballon-Schriftzug mit dem Wort "Love". Zu dem süßen Bild der Neu-Eheleute schrieb der 55-Jährige ganz romantisch: "Angekommen". Lisa teilte zudem einige Schnappschüsse der Trauung und der anschließenden kleinen Feier.

Über diese Neuigkeit freuen sich auch Buschis Freunde und Kollegen total. Handballstar Stefan Kretzschmar (47) hinterließ in den Kommentaren seine Glückwünsche, ebenso Sprinterin Gina Lückenkemper (23) und Snowboarderin Ramona Hofmeister. Was sagt ihr zu dem Bild der beiden Turteltauben? Stimmt unten ab.

Getty Images Frank Buschmann im Juni 2013

Instagram / lisa_heckl81 Frank Buschmann und Lisa Heckl bei ihrer Hochzeit.

ActionPress Lisa Heckl und Frank Buschmann beim Deutschen Sportjournalistenpreis 2019 in Hamburg

