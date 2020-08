Sie kann nicht mehr ohne ihre Familie sein! Vor vier Monaten veränderte sich das Leben für Marie Nasemann (31) und ihren Partner Sebastian komplett: Das Paar durfte seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Das Leben mit Baby erfüllt die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin absolut, doch auch der Arbeitsalltag ist bei ihr längst wieder losgegangen: Marie steht schon wieder für Model-Shootings und TV-Drehs vor der Kamera. Für einen Job sollte sie nun ohne Mann und Baby für kurze Zeit verreisen – eine Herausforderung, der sich Marie nicht gewachsen sah!

In ihrer Instagram-Story hält die 31-Jährige ihre Community über ihren Alltag auf dem Laufenden und offenbarte dabei nun: "Eigentlich sollte es heute für drei Tage und Nächte 'Goodbye Family' heißen. Ich für 'nen Dreh in München. Sebastian und Baby in Berlin...", schrieb Marie zu einem Foto von sich und ihren Männern. Doch diese Reise hätte sie nur schwer ertragen können: "Der Gedanke daran, die beiden drei Tage nicht zu sehen, hat mich heute so krass fertig gemacht. Eine Heulattacke später haben wir entschieden, dass die beiden doch mitkommen", löste die Brünette in einer nächsten Story auf, die sie mit glasigen Augen zeigt.

Tatsächlich startete Marie bereits im Juni wieder mit der Arbeit durch: Sie ergatterte eine Rolle in der Serie "Um Himmels Willen". In einem Interview mit RTL zeigte sie sich dankbar dafür, wieder als Model und Schauspielerin tätig sein zu können: "Mir macht der Job einfach wahnsinnig viel Spaß und genauso natürlich auch mein Baby, aber es ist toll, das so kombinieren zu können", zog sie ihr Fazit.

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, ihr Baby und Partner Sebastian

Instagram / marienasemann Marie Nasemann im August 2020

Instagram / marienasemann Marie Nasemann und ihr Sohn in Berlin im Juni 2020

