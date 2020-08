Besorgniserregendes Update um Katie Price (42)! Ende Juli hatte die Reality-TV-Bekanntheit sich nach einem unglücklichen Sprung Knochenbrüche an beiden Knöcheln und Füßen zugezogen. Rund zwei Wochen später ist die Britin inzwischen operiert worden – der Eingriff sei kompliziert gewesen. Zurück zu Hause klagte sie in der Nacht zu Samstag nun über starke Schmerzen in ihren Füßen. Weil es immer schlimmer geworden ist, wurde Katie jetzt wieder ins Krankenhaus gebracht.

Das berichtete ein Insider gegenüber The Sun: "Katie hatte die ganze Nacht über unerträgliche Schmerzen, konnte nichts essen, sich auf nichts konzentrieren. Kein Schmerzmittel hat geholfen." Daraufhin hätten Freunde entschieden, die Patientin in eine Klinik zu bringen. "Es besteht der Verdacht, dass sie eine Infektion haben könnte", schilderte der Vertraute weiter. Diese könnte sie sich bei der Operation zugezogen haben. Katie selbst hat sich bisher nicht geäußert.

In ihrem letzten YouTube-Vlog betonte sie, dass ihre Ärzte schockiert von dem Zustand ihrer Füße gewesen seien. Der Grund: Ihre Fußknochen hätten inzwischen begonnen, falsch zusammenzuwachsen – Katie hatte nach ihrem Unfall zu lange damit gewartet, sich operieren zu lassen.

Katie Price im Krankenhaus, August 2020

Katie Price mit Gips, August 2020

Katie Price im August 2020

