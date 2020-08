Und Familie Schiffner wird noch größer! Lisa-Marie Schiffner (19) hat sich über die Jahre eine beachtliche Reichweite aufgebaut: Die Netz-Bekanntheit ist nicht nur sehr erfolgreich auf Youtube unterwegs, sondern darf sich auch bei Instagram über eine Million Follower freuen. Und ihrer Community hat sie nun eine ganz besondere Nachricht mitzuteilen: Ihre Mutter Andrea erwartet mit 40 ihr viertes Kind – und damit wird Lisa schon bald wieder zur großen Schwester.

Dass Nachwuchs unterwegs ist, gibt die 19-Jährige jetzt glücklich auf ihrer Instagram-Seite preis. Zu einem Familienfoto, auf dem auch Vater Christian und ihre Geschwister Noah und Emilia Sophie zu sehen sind, schreibt sie: "Eine der schönsten Nachrichten des Jahres darf ich euch nun verkünden! Meine Mama ist schwanger." Keiner habe damit gerechnet, dass die Familie noch einmal wachsen würde – doch umso größer sei nun die Vorfreude auf das Baby.

Kurz darauf postet sie außerdem ein Video von sich und ihren Liebsten, in dem man unter anderem Ultraschallbilder sieht. "Lieber Kleiner, wir haben vor ein paar Monaten zum ersten Mal gehört, wie dein Herz schlug – stark, schnell und stetig. Wir fühlen uns so gesegnet, dich bald in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Lieber Kleiner, du bist ein Wunder, ein Segen und wir lieben dich schon mehr als Worte sagen können", wendet sich Lisa im Kommentar an ihr ungeborenes Geschwisterchen.

Actionpress/ Tamara Bieber Lisa-Marie Schiffner bei der Glow, März 2019

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrer Familie

Alexander Hassenstein / Staff / Getty Images Lisa-Marie Schiffner, YouTuberin

