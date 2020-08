Hat Promi Big Brother bei Udo Bönstrup (26) Spuren hinterlassen? Am Freitagabend musste der Comedian nach dem Zuschauer-Voting seine Koffer packen – und aus dem TV-Märchenland ausziehen. Hinter ihm liegen zwei Wochen voller Challenges, Drama und nicht gerade solider Ernährung. Viele Stars haben in dem Format schon so manches Pfündchen verloren. Wie sieht es bei Udo aus? Im Promiflash-Interview verrät der 26-Jährige: So viel hat er bei "Promi Big Brother" abgespeckt!

Tatsächlich sind bei ihm ein paar Pfunde gepurzelt: "Ich habe fünf Kilo abgenommen", berichtet der Webstar – und das kommt ihm ziemlich recht: "Man nennt mich auch den dünnen Dicken. Weil ich eine kleine Wampe hatte durch meine McDonald's-Karriere und die ist jetzt komplett verschwunden", freut sich der Komiker.

Offenbar ist sein Gewicht ein Thema, das Udo durchaus beschäftigt. Auf die Frage hin, ob er nach "Promi Big Brother" noch Lust auf weitere Shows hätte, antwortete er mit einem verschmitzten Augenzwinkern: "Angebote für andere TV-Formate würde ich mir dreimal überlegen. Für Dating-Formate habe ich aber nicht die Figur."

Instagram / udo Udo Bönstrup, Comedian

Instagram / udo Udo Bönstrup, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / udo Udo Bönstrup, 2019

