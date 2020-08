Da dürften sich die Fans von Henning Mankell sicher freuen! Der schwedische Autor begeisterte die Leser zu Lebzeiten mit spannenden Kriminalromanen. Besonders bekannt sind seine Bücher mit der Hauptfigur des Kommissars Kurt Wallander, von denen schon einige verfilmt wurden. Nun greift auch der Streaming-Riese Netflix die Geschichte des kultigen Ermittlers auf – und zwar in der Serie "Der junge Wallander"!

Das berichtet jetzt Filmstarts.de: So soll in der neuen Produktion die Anfangszeit Wallanders als Polizist behandelt werden. Als frischer Absolvent der Polizeischule muss der gerade erst zum Ermittler beförderte Kriminalnachwuchs seinen ersten Fall aufklären – und kommt dabei an seine psychischen Grenzen. Gespielt wird der Beamte von dem schwedischen Schauspieler und Musiker Adam Pålsson (32). Ab 3. September sollen die sechs Folgen auf dem Film- und Serienportal abrufbar sein.

Ein spannendes Detail der Produktion: Obwohl in dem Format Wallanders Jugend Thema ist, spielt die Geschichte in der heutigen Zeit. In den Originalbüchern Mankells hingegen wird der cholerisch veranlagte Schwede schon 1984 geboren – die Serie dürfte also besonders modern und frisch werden.

Getty Images Adam Pålsson, Schauspieler

Netflix / Andrej Vasilenko Ellise Chappell und Adam Pålsson in "Der junge Wallander"

Getty Images Henning Mankell, schwedischer Autor

