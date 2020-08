Werden sie womöglich das nächste deutsche Traumpaar? In den vergangenen Wochen hatten Adela Smajic (27) und Mischa Mayer gemeinsam das Promi Big Brother-Märchenland unsicher gemacht. Die einstige Schweizer Bachelorette und der Ex-Love Island-Kandidat hatten sich auf Anhieb gut verstanden und vor allem Mischa war mitunter gewaltig auf Flirtkurs. Mittlerweile musste Adela den Container verlassen und sprach mit Promiflash über Mischa und seine Traummannqualitäten.

"Ich bin kein Mensch, der Traummänner hat", stellte die Reality-TV-Beauty im Interview mit Promiflash klar. Dennoch könne Mischa vor allem charakterlich bei ihr punkten. Sie habe ihn als eine unheimlich warme und aufmerksame Person mit einem großen Herzen kennengelernt. "Er merkt sich alles. Er schaut immer wieder, ob jeder genug trinkt und isst. Er ist einfach ein Familienmensch", schwärmte Adela weiter. Auch äußerlich sei der Wahlkölner durchaus ihr Typ

Dennoch ging Adela in den vergangenen Tagen auf Abstand. Der Grund: Sie habe sich durch die Kommentare des großen Bruders und der Mitbewohner unter Druck gesetzt gefühlt. Dennoch sei ihr noch nie der Gedanke gekommen, ob es besser gewesen wäre, wenn sich die zwei unter anderen Umständen kennengelernt hätten. "Das hat genau gepasst. Ich habe ihn ja so lustig gefunden, weil er drei Gegenstände mitgenommen hat, die man sowieso im Haus hatte. Ich habe zwei Tage deswegen gelacht, weil ich das so verpeilt, süß und sympathisch fand. Da hat er mein Herz schon gewonnen", erzählte sie abschließend.

Anzeige

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im April 2020

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Promi Big Brother"-Kandidat 2020

Anzeige

Instagram / adela.smajic Adela Smajic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de