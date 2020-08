Diese Ehe sollte nicht lange halten: Glee-Star Dianna Agron (34) und Musiker Winston Marshall (32) haben sich getrennt! Nachdem sie sich erst 2016 das Jawort gegeben hatten, sollen sie ihre Beziehung schon vergangenes Jahr wieder beendet haben – das bestätigten mehrere Quellen aus dem Umfeld des Duos. Bis heute haben weder die Schauspielerin noch der Mumford and Sons-Gitarrist sich zu den Schlagzeilen geäußert. Jetzt sind aktuelle Paparazzi-Fotos von Dianna aufgetaucht. Ein Detail scheint die Trennung dabei zu bestätigen...

Fotografen lichteten die 34-Jährige am Freitag bei einem Spaziergang in New York ab. Die Blondine trug ein stylishes schwarzes Sommerkleid, das sie mit einer farblich passenden Handtasche und Sandalen kombinierte. Ihr Gesicht versteckte sie zudem unter einer Sonnenbrille sowie einer Mund-Nasen-Maske. Doch ein Accessoire fehlte: Diannas Ehering! Offenbar hat sie ihn inzwischen abgelegt. Wie lange sie ihn schon nicht mehr trägt, lässt sich nicht genau sagen.

Zum Vergleich: Auf diesem Schnappschuss, der im Juli 2018 entstanden ist, funkelt ihr goldener Ehering noch deutlich an Diannas linken Ringfinger. Auch Winston trägt sein Pendant hier noch. Denkt ihr, die beiden werden ihre Trennung noch offiziell bestätigen? Stimmt ab!

Anzeige

Dia Dipasupil/Getty Images Dianna Agron bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige

TM / MEGA Dianna Agron in New York

Anzeige

ZapatA/MEGA Dianna Agron und Winston Marshall in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de