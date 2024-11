Nach Trennungsgerüchten: Zoë Kravitz feiert in Hollywood

Zoë Kravitz (35) hat nach der mutmaßlichen Trennung von ihrem Verlobten Channing Tatum (44) eine ausgelassene Partynacht mit Freundinnen verbracht. Die Schauspielerin wurde am frühen Freitagmorgen in West Hollywood, Kalifornien, gesichtet, als sie gegen 2 Uhr morgens eine Party des TV-Persönlichkeit Vas Morgan verließ. In Begleitung ihrer Schauspielkollegin Dianna Agron (38) saß Zoë auf dem Rücksitz eines Wagens, der die beiden vom Fest wegfuhr, wie einige Schnappschüsse zeigen, die Just Jared vorliegen.

In den letzten Wochen wurde Zoë mehrfach bei Veranstaltungen mit Freunden gesehen. An Halloween feierte sie mit mehreren Freundinnen im exklusiven Mitgliederclub Chez Margaux in New York City. Sie verkleidete sich passend zum Motto als Skelett und hatte dabei augenscheinlich jede Menge Spaß. Anfang November wurde sie außerdem mit Natasha Lyonne (45) bei einer Afterparty von "Saturday Night Live" im L'Avenue at Saks in New York gesichtet, wo sie ausgelassen den Abend genoss. Von Channing fehlte bei den wilden Partynächten jedoch jede Spur.

Zoë ist die Tochter von Musiker Lenny Kravitz und Schauspielerin Lisa Bonet und hat sich als Schauspielerin, Model und Sängerin etabliert. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Rollen in Filmen wie "Mad Max: Fury Road" und der Serie "Big Little Lies". Ihre Beziehung zu Channing Tatum begann 2021. Nach drei gemeinsamen Jahren und einer Verlobung wurden im Oktober Gerüchte laut, dass sie sich getrennt haben. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly betonte, sollen sich die Hollywoodstars in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.

Getty Images Zoë Kravitz im Oktober 2024

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

