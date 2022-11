Bestätigt "Glee"-Star Dianna Agron hiermit ihre Beziehung?

Ist Dianna Agron (36) wieder neu verliebt? Die Schauspielerin war zuvor in einer Beziehung mit dem Mumford and Sons-Musiker Winston Marshall (34). Nach drei Jahren Ehe wurde im August 2020 bekannt, dass das Paar sich getrennt hat. Bei einem kürzlichen Stadtbummel in New York wurde die Glee-Darstellerin nun mit einem neuen Mann gesichtet. Handelt es sich dabei etwa um Diannas neue Liebe?

Daily Mail liegen nun einige Paparazzi-Aufnahmen von Dianna bei einem romantischen Nachmittagsausflug in New York City vor. Bei dem Beau handelt es sich um den belgischen Künstler Harold Ancart. Laut Art News ist er ein Bildhauer und Maler, der "für seine Darstellungen abstrahierter Ansichten aus der Natur bekannt ist." Auf den Schnappschüssen hielten die Turteltauben Händchen, als sie nach ihrer erfolgreichen Shopping-Tour auf ein Auto warteten. Auf den Fotos trug Dianna einen beigen Trenchcoat und eine schwarze elegante Hose. Harold dagegen war in einem weißen Button-Up-Hemd und einer Kakihose gekleidet.

Auch zuvor wurden die beiden bereits in New York zusammen gesehen. Obwohl er in der belgischen Hauptstadt Brüssel aufgewachsen sei, soll er einen festen Wohnort in der Metropole haben. Auch die Schauspielerin lebt seit einigen Jahren in der Großstadt.

Anzeige

Dia Dipasupil/Getty Images Dianna Agron bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige

Getty Images Dianna Agron, Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Dianna Agron in New York, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de