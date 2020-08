Bei Maren Wolf (28) startet jetzt der Baby-Countdown! Die YouTuberin befindet sich aktuell in den finalen Zügen ihrer ersten Schwangerschaft: Gemeinsam mit ihrem Mann Tobias Wolf wartet die Beauty sehnsüchtigst auf ihr ungeborenes Söhnchen Lyan River. Schon in den vergangenen Tagen hatte die Blondine immer wieder Wehen, die Geburt wollte jedoch einfach nicht einsetzen. Doch jetzt ist es so weit: Maren wird in den nächsten Stunden ihren Sohn zur Welt bringen!

Das verkündeten die Eheleute nun auf eine etwas andere Art via YouTube: Dort veröffentlichten die beiden ein vorbereitetes Video, das praktisch den Startschuss für die Entbindung gab. "Dieses Video hat einen besonderen Grund, und zwar werden wir jetzt gerade wohl im Kreißsaal sein. Oder auf dem Weg. Ich weiß nicht, wann genau wir dieses Video online stellen werden, ob ich gerade am Pressen bin oder ob ich gerade in den Wehen bin!", erklärt Maren darin. Heißt also: Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis Lyan seine ersten Schreie macht!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 28-Jährige zudem noch einen letzten kurzen Clip aus der Klinik: Darin sieht man sie erwartungsvoll ihren Bauch halten, während sie in einem Krankenhausbett liegt. Was sagt ihr zu dieser Bekanntgabe? Stimmt unten ab.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, YouTube-Stars

Instagram / marenwolf Maren Wolf im August 2020

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf im August 2020

