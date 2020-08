Süße Babynews von Jasi_xx3 (17)! Die süße TikTok-Bekanntheit sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Schlagzeilen – denn mit nur 17 Jahren erwarteten die Blondine und ihr Ex-Partner Sean ihr erstes gemeinsames Kind. Immer wieder teilte die Web-Beauty seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft süße Bilder ihres Babybauchs. Nun ist der große Tag endlich gekommen: Jasi verkündete jetzt stolz, dass ihre kleine Tochter das Licht der Welt erblickt hat!

In ihrer Instagram-Story hielt die 17-Jährige ihre Follower in den letzten Stunden ihrer Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nachdem sie noch am Samstagabend mitteilte, ihr Muttermund sei bereits sechs bis sieben Zentimeter geöffnet, folgte wenig später die frohe Neuigkeit: Ihr Knirps ist da! "Ich wollte euch Bescheid geben, dass die Kleine schon seit heute Nacht da ist. Sie hat sich aber echt ziemlich viel Zeit gelassen!", erklärte Jasi stolz.

Auf einem ersten Foto, das die Neu-Mama in ihrer Story veröffentlichte, durften ihre Fans sogar schon einen Blick auf ihren Nachwuchs erhaschen: In einem rosa Strampler liegt das Töchterchen im Krankenhausbett. Ganz verliebt schwärmte Jasi dazu: "Ihre Füße!" Außerdem freut sich die frischgebackene Mami: "Ich bin echt glücklich, dass sie gesund auf die Welt gekommen ist."

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im August 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im August 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 während ihrer ersten Schwangerschaft

