Mit 17: So steht Jasi_xx3 heute zur Teenie-Schwangerschaft

Jasi_xx3 (22) erlangte 2020 Bekanntheit im Netz, als sie ihre Schwangerschaft im zarten Alter von nur 17 Jahren öffentlich machte. In einem Video auf Instagram blickt die Influencerin nun auf diese prägende Phase ihres Lebens zurück. "Ich sage euch ganz ehrlich, am Anfang war es echt überfordernd für mich", gesteht sie. Jasi sei von vielen Sorgen geplagt gewesen und habe viel Kritik und böse Blicke wegstecken müssen. Dennoch ist sie mit der Entscheidung, die Schwangerschaft durchzuziehen, bis heute im Reinen. Sie betont: "Ich bereue es kein bisschen, denn es hat gut in mein Leben gepasst, und ich bin einfach froh, so eine tolle Tochter zur Welt gebracht zu haben."

Als sie von der Schwangerschaft erfahren hatte, vertraute sich die TikTok-Bekanntheit zunächst nur ihrer älteren Schwester an. "Es ist ein bisschen peinlich, aber ich habe mich nicht getraut, es meinen Eltern zu erzählen", gibt Jasi zu und berichtet: "Deswegen habe ich meine Schwester gebeten, dass sie es unserer Mama erzählt. Meine Mama hat es dann unserem Vater erzählt." Ihre Familie und ihr soziales Umfeld haben jedoch positiv auf die Nachricht reagiert und sie fortan so gut wie möglich unterstützt.

Jasis erster Nachwuchs, die kleine Eleyna, erblickte im Sommer 2020 das Licht der Welt. Aus ihr und dem Vater der Vierjährigen wurde nichts, dafür fand sie kurz darauf in Mou Osman den richtigen Partner. Gemeinsam durften sie sich seither über weiteren Familienzuwachs freuen: Ihre Töchter Miriya und Liviya kamen im Mai 2023 und im Juli 2024 zur Welt. Weiteren Nachwuchs zu bekommen, kann sich das Paar gut vorstellen.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren Kindern, Dezember 2024

