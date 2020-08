Nicht mehr lange, dann kann Jasi_xx3 (17) ihre Tochter endlich in die Arme schließen: Die TikTokerin befindet sich auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft und fiebert der Geburt ihres ersten Kindes gespannt entgegen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, schließlich kann sich ihre Kleine jeden Moment auf den Weg machen. Um unnötigen Stress zu vermeiden, hat Jasi inzwischen sogar bereits die Kliniktasche gepackt.

In einem Instagram-Video zeigt die 17-Jährige ihrer Community einen Koffer, der von nun an griffbereit steht, sollte die Entbindung nahen. "Ich wollte erst einen Rucksack mitnehmen, aber da hätte nicht alles reingepasst. Ich habe lieber ein bisschen mehr mitgenommen, als dass ich dann zu wenig habe", erklärt sie ihren Fans. Neben Toilettenartikeln, Binden, Handtüchern und dem Mutterpass sind natürlich auch etliche Babyklamotten verstaut. "Ich habe einfach mehrere Sachen in zwei verschiedenen Größen mitgenommen. Also falls das eine zu klein ist, kann ich die größere Größe nehmen", erklärt die werdende Mama.

Und noch etwas darf in Jasis Augen nicht fehlen: "Hier habe ich auch noch Stilleinlagen. Ihr wisst ja, ich will probieren zu stillen." Ihr sei zwar bewusst, dass sie solche Utensilien auch im Krankenhaus bekommen könnte, aber sie gehe lieber auf Nummer sicher.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im Mai 2020

Instagram / jasi_xx3 Jasis Kliniktasche

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im August 2020

