Wünschen sich Jasi_xx3 und ihr Mou noch weitere Kinder?

Jasi_xx3 (22) und ihr Partner Mou Osman schweben derzeit im absoluten Familienglück. Die Influencerin bekam 2020 mit ihrem Ex-Freund Töchterchen Eleyna. Gemeinsam mit ihrem aktuellen Partner Mou folgten zwei weitere Mädchen. Auf Instagram wollte ein neugieriger Fan nun wissen, ob die Kinderplanung der Turteltauben damit abgeschlossen ist. "Kann sein, dass wir noch so ein bis zwei Kinder wollen, aber in den nächsten paar Jahren nicht. [Wir brauchen] erst einmal Pause, die sind ja auch alle noch so klein", stellte Jasi klar.

Dass die beiden noch immer auf Wolke sieben schweben, machte Mou vor einigen Monaten mit einer niedlichen Liebeserklärung deutlich. In einem Instagram-Clip las Jasi im September einen Brief vor, den ihr Partner ihr geschrieben hatte. "Auch wenn ich es leider nicht so oft sage, bin ich wirklich stolz auf dich. Den Kindern geht es gut und ich kann mir keine bessere Mama für unsere Kinder vorstellen", lauteten die rührenden Worte. Weiter schwärmte er: "Unsere Familie würde es gar nicht geben, wenn wir uns nicht über alles lieben würden." Die lieben Worte trafen Jasi offenbar direkt ins Herz: Die 22-Jährige konnte die Tränen kaum noch zurückhalten.

Dass Jasi für ihr Leben gern Mama ist, ist kein Geheimnis. Die Content Creatorin wurde bereits mit 17 Jahren zum ersten Mal Mutter, doch die Beziehung zu dem Vater ihrer Tochter ging kurz nach der Geburt in die Brüche. Im Oktober 2022 verkündete Jasi dann, dass sie und ihr neuer Partner Mou Nachwuchs erwarten. Im darauffolgenden Mai erblickte Miriya das Licht der Welt. Dann ging es Schlag auf Schlag: Nur sieben Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter verkündete die Internet-Bekanntheit, dass sie und Mou erneut Eltern werden. Im Juli 2024 konnten sich die beiden Mädchen dann über ihre kleine Schwester Liviya freuen.

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren Kindern, Dezember 2024

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3, Influencerin, mit ihrer Tochter

