Anna Heisers (30) Gelüste verändern sich! Vergangene Woche sorgte die Frau von Ex-Bauer sucht Frau-Kandidat Gerald für eine süße Überraschung: Sie gab bekannt, dass sie und ihr Liebster den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Über die anderen Umstände will Anna ihre Community nun selbstverständlich auf dem Laufenden halten und gab bereits erste Updates. Nun verriet sie, dass sich auch ihr Geschmacks- und Geruchsempfinden verändert!

In ihrer Instagram-Story sandte Anna ihren treuen Followern einen Guten-Morgen-Gruß aus dem Bett mit einer Tasse Tee und schrieb dazu: "Auch die Rituale am Morgen haben sich verändert – so gibt es jeden Morgen einen Tee anstatt von Kaffee." Wenig später erklärte sie dann – auch auf Nachfrage ihrer Fans – in einer weiteren Story, warum das so ist: "Ich trinke keinen Kaffee – aber nicht, weil ich den ungesund in der Schwangerschaft finde, sondern weil ich ihn ganz einfach nicht mehr riechen kann sowie viele weitere Produkte."

Ja, so eine Schwangerschaft verändert Frauen in vielerlei Hinsicht. Auch optisch sieht man Anna ihre Babyfreuden bereits an. Sie präsentierte erst kürzlich ihre deutlich gewölbte Körpermitte – die zur Folge hat, dass der Blondine auch die ersten Jeanshosen nicht mehr passen: Diese werden nun gekonnt von einem Haargummi zusammengehalten.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Februar 2020

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser während ihrer Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de