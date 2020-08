Nachwuchs-Update von Elena Miras (28)! Seit über zwei Jahren sind die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Liebster Mike Heiter (28) bereits Eltern. Dass die kleine Aylen ihr ganzer Stolz ist, beweisen immer wieder zahlreiche Postings im Netz. 2020 hatte Aylen eigentlich ein Geschwisterchen bekommen sollen – das war zumindest Elenas Wunsch vor genau einem Jahr. Doch die Pläne der TV-Bekanntheit haben sich mittlerweile geändert...

"Nächstes Jahr ist der Plan", kündigte die 28-Jährige im vergangenen Sommer an. Von einem Babybauch ist bislang jedoch weit und breit keine Spur – und das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern. Bei einem neuen Q&A auf Instagram wollte ein User jetzt von Elena wissen, ob sie sich noch mehr Nachwuchs wünsche. Ihre deutliche Antwort: "Im Moment nicht, nein." Was wohl zum Sinneswandel der Just Tattoo Of Us-Moderatorin geführt hat?

Aktuell scheint die Familie einfach zu dritt glücklich zu sein. "Aylen hat jetzt ein schönes Alter. Wir möchten das mit ihr genießen", erklärte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin noch vor Kurzem. Das klingt ganz so, als müssten sich die Fans von Elena und Mike noch ein wenig gedulden. Komplett scheinen diese Worte ein weiteres Kind nicht auszuschließen!

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer ihrer Tochter Aylen im Juli 2020 in Spanien

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im August 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit Tochter Aylen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de