Familien-Update von Elena Miras (27)! Die Love Island-Beauty und ihr Liebster Mike Heiter sind aktuell bei dem beliebten Pärchen-Format Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Für die Dreharbeiten mussten sie ihre gemeinsame Tochter Aylen bei Familienmitgliedern zurücklassen. Der Sprössling wurde vor Kurzem bereits ein Jahr alt. Doch soll das Mädchen der einzige gemeinsame Nachwuchs bleiben? Elena bringt bei der Frage nun endlich Licht ins Dunkle.

In ihrer Instagram-Story bezog Elena nun deutlich Stellung, was die zukünftige Familien-Planung angeht. Ein Follower fragte die Influencerin: "Wann soll das zweite Kind kommen beziehungsweise, wann ist es geplant?" Darauf hatte Elena eine schnelle und kurze Antwort. "Nächstes Jahr ist der Plan", so die Beauty. Scheint, als müsste Aylen nicht mehr lange auf ein Geschwisterchen warten.

Elena und Mike sind aber nicht das einzige Sommerhaus-Pärchen, das sich aktuell Nachwuchs wünscht. Auch Willi Herren (44) und seine Frau wünschen sich sehnlichst ein Kind. Es wäre der erste Sprössling für das Musiker-Paar.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Sommerhaus-Paar

Instagram / elena_miras Aylen, Tochter von Elena Miras und Mike Heiter

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Darstellerin

