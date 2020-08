Hat Bastian Yotta (43) seine Frau fürs Leben gefunden? Der Muskelprotz hatte in den vergangenen Monaten ordentlich einstecken müssen: Wegen frauenfeindlicher Aussagen, seinem vorgeworfenen Mobbing bei Promis unter Palmen oder Videos, die Tierquälerei belegen sollten, stand er lange im Fokus der Öffentlichkeit. Während dieser Zeit wich eine – entgegen aller Vermutungen – nicht von seiner Seite: Freundin Marisol stärkte ihrem Freund den Rücken. Nun feierte das Paar bereits den ersten Jahrestag – und Bastian kam im Promiflash-Interview aus dem verliebten Schwärmen gar nicht mehr heraus!

Wenn es nach der Lebens-Coach geht, dann dürften wohl noch viele weitere Jahre mit seiner Herzdame folgen – denn sie sei schließlich ganz anders als die anderen: "Ich kann jetzt auf ein Jahr Beziehung zurückblicken und dieses Jahr war so anders als alle anderen Beziehungen zuvor. Warum? Weil sie einfach die Richtige ist. Punkt", stellte er im Promiflash-Interview klar. Mit ihr sei jede Unternehmung ein Highlight: "Aber es ist unglaublich, wie toll diese Frau ist, egal, ob downhill biken in den Hills, edles Essen beim Italiener oder gemeinsames Helfen in Skid Row bei den Obdachlosen, Marisol ist immer mit voller Leidenschaft dabei", lobte Bastian weiter.

Für das besondere Datum hat sich laut Bastian auch die Dame etwas Besonderes einfallen lassen: "Marisol hat mich mit einem Road Trip überrascht. Wir waren weit weg in den Bergen. Es war superromantisch." Kein Wunder, dass sich Yotta bei so viel Einsatz jetzt schon sicher ist, dass die Brünette die Frau ist, die er heiraten will, wie er betonte: "Daran gibt es keinen Zweifel!"

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, 2020

Instagram / mar_isol_ Bastian Yotta mit seiner Freundin Marisol

Instagram / yotta_life Marisol Ortiz und Bastian Yotta im Dezember 2019

