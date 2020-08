Lea Michele (33) und Zandy Reich sind kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes schon wieder on Tour! Seit wenigen Tagen sind die ehemalige Glee-Darstellerin und ihr Ehemann endlich stolze Eltern eines Sohnes! Sich in ihren vertrauten vier Wänden zurückzuziehen, kommt für das Paar offenbar aber nicht infrage: Lea und Zandy wurden jetzt zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet!

Lea und Zandy wurden von Paparazzi dabei erwischt, wie sie mit ihrem Auto durch einen Drive-Thru in Malibu fuhren. Ob auch ihr Baby dabei ist, ist nicht zu erkennen. Die frischgebackenen Eltern scheinen ihr junges Glück jedoch in vollen Zügen zu genießen – einige Aufnahmen zeigen Lea lachend auf dem Beifahrersitz.

Die Fotos wurden am Freitag aufgenommen, einen Tag nach der Geburt ihres Sohnes. Ob die kleine Familie sich da gerade auf ihrer Heimreise vom Krankenhaus befand? Das ist nicht bekannt. Ohnehin haben Lea und Zandy sich bisher nicht zu ihrem Nachwuchs geäußert. Dafür plauderten Insider bereits einige Details aus: So soll der Sohn des Paares beispielsweise Ever Leo heißen.

Marksman / MEGA Lea Michele und Zandy Reich, August 2020

Marksman / MEGA Lea Michele im August 2020

P&P / MEGA Lea Michele und Zandy Reich im August 2020

Hättet ihr gedacht, dass Lea sich so kurz nach der Geburt schon wieder öffentlich zeigt?



