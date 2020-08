Die Popikone Lady Gaga (34) hatte nicht nur mit ihren Auftritten in der TV-Serie American Horror Story den Sprung in die Filmbranche gewagt, sie stand auch zusammen mit Bradley Cooper (45) für das gefeierte Drama "A Star Is Born" vor der Kamera. Jetzt hat die "Born This Way"-Interpretin offenbar Blut geleckt, denn sie wird auch in einem kommenden Biopic um den ermordeten Gucci-Erben Maurizio Gucci die Hauptrolle spielen – und damit nicht genug: Für diesen Film soll Lady Gaga am Set angeblich gleich mit mehreren Weltstars zusammenarbeiten!

Während die Sängerin für diesen Film in die Rolle der Patrizia Reggiani (72) schlüpfen wird, die dafür verurteilt wurde, den Mord an ihrem Ehemann im Jahr 1995 in Auftrag gegeben zu haben, werde gerade auch mit weiteren hochkarätigen Promis verhandelt, wie Deadline jetzt berichtete: Darunter der US-amerikanische Schauspieler Adam Driver (36), der bereits für die Star Wars-Filme vor der Kamera stand. Weiterhin sei auch der "Thirty Seconds To Mars"-Star Jared Leto (48) im Gespräch.

Damit noch nicht genug: Der Oscar-Preisträger Al Pacino (80) sei ebenfalls für eine Rolle in der Verfilmung vorgesehen – und auch die Schauspiellegende Robert De Niro (77) würde an den Verhandlungen teilnehmen. Was sagt ihr zu dieser Spitzenbesetzung? Stimmt in der Umfrage ab!

