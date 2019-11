Bekommt sie bald ihren zweiten Oscar? Lady Gaga (33) überraschte die Kino-Fans mit ihrem Schauspiel-Talent im Musik-Drama "A Star Is Born" von Bradley Cooper (44), der auch die männliche Hauptrolle spielte. Sie bekam nicht nur den Academy Award für den besten Song "Shallow" verliehen, sondern musste auch viel Kritik einstecken. Die Sängerin soll der Grund für das Ehe-Aus zwischen Bradley und dem russischen Model Irina Shayk (33) gewesen sein. Den Film-Produzenten hat es Lady Gaga offenbar trotzdem angetan: Nun hat sie ihre zweite Hauptrolle ergattert!

Wie Deadline berichtet, soll die 33-Jährige in einem noch namenlosen Biopic von Ridley Scott (81) die Frau des 1995 ermordeten Gucci-Erben Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani, spielen. Patrizia saß 18 Jahre in einem italienischen Gefängnis, da sie angeblich hinter dem Mord gesteckt hatte. Mutmaßlich aus Eifersucht wegen einer jüngeren Frau und aus finanziellen Gründen. Seit dem Fall ist sie in der Presse als schwarze Witwe bekannt.

Ob Lady Gaga schon vor einem Jahr wusste, dass sie diese Rolle ergattern wird? Die "Shallow"-Interpretin trug im September 2018 beim Toronto International Film Festival ein schwarzes Outfit, in dem sie als "Schwarze Witwe" betitelt wurde.

ActionPress Patrizia Reggiani, 1997

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

